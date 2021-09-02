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Takip ettikleri aracın camını kırıp içinde 200 bin lira bulunan çantayı çaldılar

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

02 Eylül 2021 13:34

Konya’da bir otomobilde, içinde 200 bin lira bulunan çanta, kendisini takip eden 2 kişi tarafından çalındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi'nde meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi, kullandıkları sahte plakalı otomobille, R.Y.'nin aracını takip etti. R.Y., yanındaki arkadaşıyla otomobilini park edip ayrıldı.

Şüpheliler, sert cisimle R.Y.'nin otomobilinin camını kırarak, içinde 200 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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