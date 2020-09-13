T24 LogoT24 Logo
Haberler

Takip ettiği kadını boğazından bıçakladı, müdahale eden vatandaşlara biber gazı sıktı

Yaralanan Ayşegül T.'nin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi

13 Eylül 2020 15:42

Kayseri'de uzaklaştırma cezası bulunan koca, takip ettiği karısını bir mağazada boğazından bıçakladı. Kendisini engelleyenlere biber gazı sıkan saldırgan koca, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana gelen olayda uzaklaştırması olan Okan T. Konya'dan gelerek ayrılma aşamasında olduğu eşi Ayşegül T.'yi takip etti. Ayşegül T.'yi bir mağazada sıkıştıran Okan T. bıçakla saldırdığı kadını boğazından yaraladı. Saldırı sonrasında vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarak, saldırganı etkisiz hale getirdi. Vatandaşların yakaladığı Okan T., polis ekiplerince mağaza içerisinde kelepçelenerek gözaltına alındı.

Saldırgan Okan T.'nin gözaltına alınma anı ise kızı tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Gözaltına alınan Okan T. hakkında işlem başlatılırken, Ayşegül T.'nin durumunun ise iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER

okan tayşegül tkonyakadını boğazından bıçakladımağazakayseri

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ekim 2020

Koronavirüs aşısına erişim rekabeti; hangi ülke ne kadar ısmarladı?

Muhabirin canlı yayında 'zor' anları...

Bakırköy'de TKP'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

Erdoğan'ın "Abartı buluyorum" sözlerine gözyaşlarıyla yanıt veren vatandaş gündem oldu

Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya 'Somon' ihracatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Garanti'nin '29 Ekim' reklamında 'zeybek' detayı: Adımların adımlarımız, Cumhuriyet kanatlarımız...

TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi: O temsili durdurmazsanız dünyayı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Merkez Bankası Başkanı Uysal: Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk...

Ekrem İmamoğlu'nun Koronavirüs'ten dolayı hastaneye yatırılmadan önce apandisiti alınmış...

Astrolog Aygül Aydın: Duyduk duymadık demeyin, cumartesi günü 17:49’da boğa...

Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Garanti'nin '29 Ekim' reklamında 'zeybek' detayı: Adımların adımlarımız, Cumhuriyet kanatlarımız...

TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi: O temsili durdurmazsanız dünyayı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24