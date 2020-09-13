Takip ettiği kadını boğazından bıçakladı, müdahale eden vatandaşlara biber gazı sıktı

Kayseri'de uzaklaştırma cezası bulunan koca, takip ettiği karısını bir mağazada boğazından bıçakladı. Kendisini engelleyenlere biber gazı sıkan saldırgan koca, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana gelen olayda uzaklaştırması olan Okan T. Konya'dan gelerek ayrılma aşamasında olduğu eşi Ayşegül T.'yi takip etti. Ayşegül T.'yi bir mağazada sıkıştıran Okan T. bıçakla saldırdığı kadını boğazından yaraladı. Saldırı sonrasında vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarak, saldırganı etkisiz hale getirdi. Vatandaşların yakaladığı Okan T., polis ekiplerince mağaza içerisinde kelepçelenerek gözaltına alındı.

Saldırgan Okan T.'nin gözaltına alınma anı ise kızı tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Gözaltına alınan Okan T. hakkında işlem başlatılırken, Ayşegül T.'nin durumunun ise iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.