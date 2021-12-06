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Takı tartışmasından çıkan kavgayı ayırmaya çalışan gelin düğünü terk etti

Kavgaya müdahale etmeye çalışan polisler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti

06 Aralık 2021 10:57

İstanbul Esenyurt’ta aileler arasında takı tartışmasından çıkan kavgayı ayırmaya çalışan gelin olayın ardından düğünü terk etti. Kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeni Mahalle’de yaşandı. İddialara göre, iki aile arasında düğünde takı nedeniyle tartışma başladı. Bir çözüme kavuşamayan tartışmanın hararetlenmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda, gelin kavgayı ayırmaya çalıştı. 

Gelin düğünü terk etti

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti. Yaşanan o kavganın ardından ise gözyaşlarına hakim olamayan gelin, bir araçla olay yerinden uzaklaştı. 

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