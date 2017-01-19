Tahran'da yangın çıkan 17 katlı binanın çökme anı!

ran'ın başkenti Tahran'da iş yeri olarak kullanılan 15 katlı eski bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bina çöktü. Sabah mesainin başladığı saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin 4 saat süren çalışmasıyla söndürülmeye çalışılırken bina itfaiye ekiplerin üzerine çöktü. İran devlet televizyonu ilk belirlemelere göre en az 37 itfaiye ekibinin enkaz altında kaldığını duyurdu. Enkaz altından çıkarılan durumu ağır 7 itfaiyecinin hastaneye kaldırıldığı diğer 30 kişinin ise olay yerinde tedavi edildi belirtildi.