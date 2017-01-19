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Tahran'da yangın çıkan 17 katlı binanın çökme anı!

19 Ocak 2017 15:36

ran'ın başkenti Tahran'da iş yeri olarak kullanılan 15 katlı eski bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bina çöktü. Sabah mesainin başladığı saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin 4 saat süren çalışmasıyla söndürülmeye çalışılırken bina itfaiye ekiplerin üzerine çöktü. İran devlet televizyonu ilk belirlemelere göre en az 37 itfaiye ekibinin enkaz altında kaldığını duyurdu. Enkaz altından çıkarılan durumu ağır 7 itfaiyecinin hastaneye kaldırıldığı diğer 30 kişinin ise olay yerinde tedavi edildi belirtildi.

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