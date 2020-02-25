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Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıkmış: Kum’dan gelen insanların bu uçağa binmeye hakkı yok!

25 Şubat 2020 18:07

Koronavirüs'le mücadele eden İran’daki panik büyürken Türkiye ülkedeki vatandaşlarının gelebilmesi için uçak seferleri düzenledi. Independent Turkish'ten Cihat Arpaçık'ın haberine göre uçak kalkmadan önce Tahran Havalimanı’nda Kum’dan gelenlerle diğer yolcular arasında tartışma yaşandı. Kayıtta uçağı bekleyen bir kadın, Kum’dan gelenleri işaret ederek “Biz bunların uçağa binmesini istemiyoruz” diyor.

Yolculardan biri o anlara ilişkin sesleri cep telefonuna kaydetti. 

Bugün Tahran’dan yola çıkan uçak Ankara’ya acil iniş yaptı. Uçakta 17 kişide Koronavirüs şüphesi tespit edildi. 

Uçak kalkmadan önce Tahran Havailimanı’nda Kum’dan gelenlerle diğer yolcular arasında tartışma yaşandı.

Yolculardan biri o anlara ilişkin sesleri cep telefonuna kaydetti.

Biz bunların uçağa binmesini istemiyoruz

Kayıtta uçağı bekleyen bir kadın, Kum’dan gelenleri işaret ederek “Biz bunların uçağa binmesini istemiyoruz” diyor.

Kum’dan Tahran’a gelerek Türkiye’ye dönmeye çalışan bir Türk vatandaşıyla konuşan kadının, “Bakın, (Kum) nasıl bir yer? Bu hastalığın kaynağı. Biz Tahran’dan geldik, evimizden, tertemiz. Hiç dışarı çıkmadık. 3 yaşında kızımız var. Kum’dan gelen insanlar 3 yaşındaki bir çocukla aynı uçağa binebilir mi? Sadece bir anne olarak söylüyorum, cevap bekliyorum” dediği duyuluyor. 

Virüs Türkiye'ye girerse ne olacak?

Bir başka kadın ise “Bu şekilde virüs Türkiye’ye girerse ne olacak” diye soruyor.

Bir erkek yolcu, bu sözlere tepki göstererek, Adam falanca şehirden geldi diye… Bir hafta içinde bütün Tahran karantinaya alınacak bu haberi duydunuz mu” sözlerine kadın, “Sizin şu an karantinada olmanızı istiyorum” diyerek yanıt veriyor.

3 yaşında bir kızının olduğunu hatırlatan kadın, “Ben ne yapayım, yarınki uçağa bin cevabını alınca tartışma sertleşiyor.

Kum’dan gelen yolculara bağıran kadın şunları söylüyor:

Hiç merhametiniz yok mu sizin?

"Ben yanlış bir şey yapmadım ki, ben yanlış bir şey söyledim mi beyefendi. Kum’dan gelenlerin 3 yaşındaki bir çocukla aynı uçağa binmeye hakkı yok. Turkish Airlines’ın bilet satmaya hakkı yok, 

Bir anneyle konuşuyorsun, bir hanımefendiyle konuşuyorsun, farkına var. Yarın bütün Türkiye’ye hesap verirsiniz o zaman. Gelme demek ne demek, bir bayanla konuşuyorsun. Ben çok kibar, hanımefendi konuşuyorum, sözlerimin arkasındayım. Saygımı terbiyemi bozmadım. Siz Kum’dan gelen insanlar olarak vicdanlı, merhametli, dürüst olmak zorundasınız. Burada 3 yaşında kızım var. Vicdanınız yok mu? Nasıl bineceksini o uçağa, merhametiniz yok mu sizin?"

Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım

Kum’dan gelen yolcular ise kadına, “Sen bana ithamda bulunuyorsun. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım” diye cevap veriyor. 

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