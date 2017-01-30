Tahliye olan İdris Baluken’den ilk açıklama

Tahliye olan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Kandıra Cezaevi çıkışında konuştu. Baluken “Bugün benim dışarı çıkmam değil Demirtaş’ın içeride olması haberdir. Arkada gördüğünüz cezaevinde bir siyasi partinin eşbaşkanı, milletvekilleri, belediye eşbaşkanları ve seçilmiş temsilcileri var. Bir genel merkez binasından daha çok siyasetçi bugün içeride. Bu, Türkiye demokrasisinin hangi noktada olduğunu gösteriyor” dedi ve “ İçeri girerken de barış, demokrasi ve özgürlük diyorduk, bugün de” ifadelerini kullandı.