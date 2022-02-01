Tahliye kararını öğrenen Şilan Topal adliyeden ağlayarak çıktı: Öldürüleceğim, biliyorum

Diğer sanıkların iş arkadaşlarını olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Rahim Maral savunmasında, “Olay günü Mithat, Maksut ve bana "yürüyün gidiyoruz" dedi. 'Biz nereye gittiğimizi' sorduk. Mithat, "Akşam 20.00'de Taksim'e işe gideceğiz" dedi. Hep birlikte Tarlabaşı'ndan bir ticari taksiye bindik. Yolda herhangi bir şey konuşmadık. Taksiyle Okmeydanı'na geldik, burada bir sokağa girdik. Girdiğimiz sokakta Mithat'ın eşi Şilan oturuyordu, yanında iki kadın ve bir erkek vardı. Taksi durdu, Mithat taksiden indi, biz Maksut'la taksinin içindeydik. Mithat eşi Şilan'ın yanına gitti ve çekiştirerek taksiye doğru getirdi. Şilan bağırıyordu. O sırada takside arka sağ tarafta oturuyordum. Yaşananlar karşısında şok olmuştuk. Mithat, Şilan'ı zorla taksiye bindirdi. Şilan, taksinin arka tarafına benim yanıma oturdu. Mithat da Şilan'ın yanına oturdu. Şilan ve Mithat araca bindikten sonra taksi şoförü hareket etti" ifadelerini kullandı.