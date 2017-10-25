Tahliye edilen Atilla Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum yoksa hayatta evlenmezdim

15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen Cemaati'nin "medya yapılanmasına" ilişkin davada tutuklu sanıklar şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy tahliye edildi. Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ve aynı davada yargılanan öğretmen Davut Aydın, geceyarısından sonra Silivri Cezaevi'nden ayrıldı. Çıkışta cezaevinde evlendiği eşinin karşıladığı Atilla Taş, burada yaptığı açıklamada, "demokrasi ve hukuk, halkın soluk borusudur" diyerek şunları kaydetti: "1 milyon 700 bin takipçim var.Verdiler gazı, verdiler. En son Silivri'yi boyladım. Bunların hepsi sanal. Bundan sonra bayramlarda Tweet atacağım. Hükümeti seviyoruz. Hükümeti eleştirmesinler, muhalefet etmesinler. Benim başıma gelen onların başına da gelebilir." Atilla Taş, "Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum. Yoksa hayatta evlenmezdim. Onların sayesinde yuva sahibi oldum" diye konuştu.