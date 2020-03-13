Taha Akyol: Davutoğlu ve Babacan artık ‘güce boyun eğmeme’ noktasında

Gazeteci Taha Akyol, son kitabı 'Onlar da Kahramandı, Güce Boyun Eğmediler'i anlattı. Şirin Payzın'ın kitap ve güncel siyasetle ilgili sorularını yanıtlayan Akyol, "Tarihi gerçekleri bilmezsek ve fikirlerin geçmişinin farkında olmazsak savunduğumuz şeyler bir rüzgarla uçup gider" dedi.

Kitabının konusu olan 'otoriteye boyun eğmeyen bürokrat ve siyasetçiler' hakkındaki soruları yanıtlarken, Şirin Payzın'ın yeni kurulan partilerin duruşu ile ilgili sorusuna yanıt veren Akyol, "Şu anda bunlar da güce boyun eğmeme noktasındalar" dedi.

Türkiye'de karizmatik lider çok etkili olduğuna dikkat çeken Akyol, AK Parti'nin de iktidara geldiği ilk dönemlerde çok iyi gittiğini kabul etmek gerektiğini ifade ederek, "Ama bunun yanında ülkelerin daha iyi yönetilebilmesi için tarihin önümüze koyduğu prensipler var. Kuvetler ayrılığı, gücün denetlenebilir ve dengelenebilir olması. Bunlar olmadığı zaman ne gibi problemlerin ortaya çıktığını tarihte görüyoruz" dedi.

Türkiye'de sağ-sol ve parti mücadelelerinde de hukukun üstünlüğünün ifade sıkça ifade edildiğini ancak kuvetler ayrılığının çok dillendirilmediğini belirten Akyol, tarihinde çok iniş çıkış olan milletlerde demokrasi ve hukuk kurumlarının gelişmediğini söyledi. Türkiye'nin de böyle bir ülke olduğunu dile getiren Akyol, "Biz bu tarihi tecrübeleri bilelim ki bugün mutlaka kuvvetler ayrılığı, fikir özgürlüğü ve hukukun üstünlüğüne, denetleyebilen bir meclisin gerekliliğinin farkına varalım" diye konuştu.

Gazeteci Taha Akyol, son kitabı 'Onlar da Kahramandı, Güce Boyun Eğmediler'i anlattı. Kitap fikrinin gençlik dönemlerine denk geldiğini dile getiren Akyol, Amerika Birleşik Devletleri'nin tanınmış devlet başkanlarından John F. Kennedy'nin kaleme aldığı Cesaret ve Fazilet Mücadelesi kitabından esinlendiğini söyledi. Kennedy'nin kitabında kendi partisine karşı aşağılanmayı da göze alarak bağımsız fikrini savunan senatörleri anlattığını hatırlatan Akyol, "Ben de bizim tarihimizden de böyle isimleri anlatabiliriz diye düşündüm" dedi.

Arka kapağında, "Tarihimizde yüksek otorite karşısında hukuku üstün tutan, yanlışa boyun eğmeyen yargıçlardan ilçe ve il belediye başkanlarına, devletin zirvelerine, milletvekillerine kadar, insanların itaat ile hürriyet, menfaat ile fazilet arasında sınandığı kritik makamlarda bulunmuş onurlu, prensipli, şahsiyetli kahramanları anlatıyor" cümlelerinin bulunduğu kitap raflarda yerini aldı.