Tacize uğrayan kadın o anları kaydetti

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadın otobüste tacize uğradı. O anları kaydeden kadın, “Ben neden tacize uğramak zorundayım” dedi.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, Bornova’da halk otobüsüne binen bir kadın saçlarıyla oynayan erkeği kaydetti. Görüntülerde arkadaki bir erkeğin, kadının saçlarıyla oynadığı görüldü.

"Herkes gibi dışarıya çıkma hakkım yok mu?"

Kadın görüntüleri “Ben neden sokağa çıkarken, gezerken, minibüste, durakta, takside, metroda herhangi bir yerde tacize uğruyorum? Herkes gibi bizim de hakkımız gezmek, dışarı çıkmak, toplu taşıtlara binmek. Gördüğünüz gibi adam taciz ediyor ve ben şoföre söylediğimde yaptığı tek şey sadece arabadan indirmek oldu” notuyla paylaştı.