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Tacizci sanılan kapkaççıya linç girişimi

16 Aralık 2018 11:27

Adana'da S.Ö., pantolonunun arka cebinden telefonunu çaldığı S.B.'nin tacize uğradığını sanarak çığlık atması üzerine çevredekiler tarafından dövüldü.   Olay, Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.Ö. (38), yolda yürüyen S.B.'nin (25) arka cebindeki cep telefonunu çaldı. Taciz edildiğini sanan S.B., çığlık atarak yardım isteyince paniğe kapılan S.Ö. telefonu atıp kaçmak istedi. Bu sırada çevredekiler S.B.'nin taciz edildiğini düşünerek kapkaççıyı yakalayıp, dövmeye başladı. Aldığı darbeler sonucu yere yığılan S.Ö., hareketsiz şekilde yatmaya başladı. İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırıp, sağlık ekiplerini çağırdı. Bu sırada doktor olduğunu söyleyen bir kadın, yaralı S.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptı. S.Ö., sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.   Olay sonrası büyük korku yaşadığını ve şokta olduğunu söyleyen S.B., "Bir anda arkamda bana fiziksel müdahalede bulununca taciz ediyor zannettim. Ama telefonumu almış. Bağırmaya başlayınca korkup telefonu yere attı ve kaçtı. Bunun üzerine çevredekiler de  onu yakalayıp dövmeye başladılar. Ne yapacağımı bilemedim" diye konuştu. S.B., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Yarbaşı Polis Karakolu'na götürüldü.

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