Tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki kim? Prof. Dr. Nurhan Atasoy'dan yorum...

İBB tarafından 25 Haziran'da Londra'daki açık artırmada satın alınan ve 20 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet tablosu 6 Ekim'de sergilenmeye başladı. Saraçhane Belediye Sarayı'nda sergilenen tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki kişinin kim olduğuna dair konuşan Prof. Dr. Nurhan Atasoy, "Cem Sultan değil mi hocam?" sorusuna "Evet, elimizde bir yazılı belge veya bir kaynak yok. Tarihi bakıyoruz, onun karşısına oturtturulabilecek bir şahsiyet düşünülemiyor. Cem Sultan en iyi aday" dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in Cem Sultan ile çok iyi anlaştığını söyleyen Atasoy, "Eğer yaşasaydı Fatih, mutlaka tahtına onu varis seçecekti" diye konuştu.

İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çağının tanığı olmuş bir İstanbul eserinin sergisi: "Fatih'in Rönesansı"nı; 6 Aralık'a kadar Pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 10.00-18.00 saatleri arasında Saraçhane Belediye Sarayı'nda ziyaret edebilirsiniz" denildi.