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Tablo içerisinde afyon sakızı sevkıyatı polise takıldı

25 Temmuz 2020 12:30

İstanbul polisi tarafından bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilecek paketler arasında resimlerin yer aldığı tablolara gizlenmiş 6 kilo 900 gram Paketi açan emniyet ekipleri, üzerinde poster boyutunda resimler bulunan 2 tablo ele geçirdi. Tabloların arka kısmını bıçak ve matkap ile açan polis, uyuşturucu zulalandığını tespit etti. Her iki tabloda piyasa değeri 142 bin lirayı bulan toplam 6 kilo 900 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis ekipleri uyuşturucu madde gönderen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. ele geçirildi.

Paketi açan emniyet ekipleri, üzerinde poster boyutunda resimler bulunan 2 tablo ele geçirdi. Tabloların arka kısmını bıçak ve matkap ile açan polis, uyuşturucu zulalandığını tespit etti. Her iki tabloda piyasa değeri 142 bin lirayı bulan toplam 6 kilo 900 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis ekipleri uyuşturucu madde gönderen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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