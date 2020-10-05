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Tabağını sabote edip, MasterChef Türkiye'den ayrıldı

"Akademik kariyerim ağır bastı, bilerek ve isteyerek hata yaptım"

05 Ekim 2020 11:35

Yarışmacı Duygu Acarsoy, dün akşam MasterChef Türkiye'nin elemesinde tabağını sabote ederek yarışmaya veda etti.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan eleme bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Esra, Duygu, Didem, Uğur, Sefa ve Eray'ın elenmemek için mücadele ettiği yarışta ilk turu başarıyla geçen Uğur, Esra ve Eray oldu. Sefa, Duygu ve Didem'in mücadele ettiği ikici turda ise alışık olunmayan bir durum yaşandı. İkinci eleme turunda yarışmacılar Danilo Şef'in özel tarifi olan balık ekmek yemeğiyle yarıştı. Şeflerin verdiği 40 dakikalık süre sonunda ise tadıma geçildi. Duygu hazırladığı tabakla şeflerin önüne geldi. Yemeğine kasıtlı olarak aşırı tuz koyan Duygu, tadım aşamasında şefleri hayal kırıklığına uğrattı. Tadım sonrasında aralarında konuşan şefler, Duygu'nun kasıtlı olarak yemeği kötü yaptığı konusunda hemfikir oldu.

İsteyerek yarışmaya veda etti

Tadımlar sonrasında ise şefler açıklama yaptı. Somer Sivrioğlu "Şeflerin ortak fikri bu. Burada iki tane hatalı tabak var, ancak bir tane de kasıtlı olarak hatalı yapılmış tabak var. Kasıtlı veya bilerek bugün yemeğinde bir hata yapan var mı?" diye sordu.

Bir süre duraksayan Duygu Acarsoy ise itirafta bulundu ve bilerek yemeği kötü yaptığını söyledi. Duygu, "Ben bir akademisyenim. Akademik kariyerim ağır bastı. Bilerek ve isteyerek hata yaptım" dedi. Bu sözler sonrasında Duygu, MasterChef Türkiye'den elendi.

Bu zamana kadar MasterChef'teki elemeleri başarıyla geçen Duygu Acarsoy, geçtiğimiz hafta nişanlısı tarafından aldatıldığını itiraf etmişti. Duygu, "Evliliğe doğru giden bir ilişkim vardı. Bugün aldatıldığımı, aldattığı kızın beni aramasıyla öğrendim. Kendisine sordum o da 'Böyle bir hata yaptım. Özür dilerim' diyerek kabul etti. Uğur'a buradan teşekkür ediyorum. Yüzünü en azından evlenmeden gösterdi. Ama kırgınlığım ve kızgınlığım kendime. Çünkü ben, çok uzun aradan sonra gerçekten birine inandım ve güvendim. Daha önce çok kötü bir deneyimim vardı. Onda da böyle bir tecrübe edinmiştim. Sadece kendime kırgın ve kızgınlığım olduğu için ağladım" demişti.

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