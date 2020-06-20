Aslında ne oldu? | Mehmet Tezkan: Kaymakam kendini devletin değil, AKP'nin kaymakamı olarak görüyor

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, Adalar belediyesinin kaldırma kararı verdiği atlı faytonların yerine elektrikli fayton hizmeti sunmasını engelleyen kaymakamlık kararını yorumladı.

Çıkarılan engelin, Kaymakamın kendisini devletin değil AKP'nin kaymakamı olarak görmesinin bir sonucu olduğunu ifade eden Tezkan, "İstanbul'un Büyükada, Bozcada, Kınalıada'sında yaşanan tipik parti devletinin anlayışının göstergesi. Elektrik faytonların kullanılmasını kaymakam engelledi. Demokratik bir takım engeller çıkararak. Niye engelledi peki? Kendini devletin kaymakamı olarak gömüyor, kendini AK Partinin kaymakamı olarak görüyor. Çünkü diyor ki 'CHP'li belediye bir çalışma yaptıysa benim bunu bir şekilde engellemem lazım.' Maalesef işte parti devleti dediğiniz zaman bu çıkıyor ortaya" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda AKP Genel Başkanı olarak görevini sürdürdüğünü hatırlatan Tezkan, "parti devleti" benzetmesi için şöyle konuştu:

"Valiler de kendini devletin valisi olarak görmüyor, herkes kendini AK Parti'nin valisi olarak görüyor. Sistem de biraz bunu zorluyor. Bakıyorsunuz devletin başı, vali ona bağlı ama aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı olduğu ve vali de ona bağlı olduğu için vali kendini AK Parti il temsilcisi olarak görüyor. Kaymakamın engelleme nedeni de bu. Bu Türkiye'yi çok kötü bir noktaya götürür. Bu parti devleti anlayışı bir ülkenin başına gelebilecek en kötü şeydir.

Valiler vali gibi kaymakamlar kaymakam gibi emniyet müdürleri emniyet müdürü gibi olmalı, hiçbirisi kendini hiçbir partinin temsilcisi veya devamı gibi görmemeli. İşte, görürlerse böyle oluyor. Adalardaki fayton meselesi çok tipik bir örnek."