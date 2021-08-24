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Suyu biten göletten 4 bin balığı kurtardılar

Kuruyan kanal içinde solungaçlarına çamur dolan binlerce balığın öldüğü görüldü

24 Ağustos 2021 10:20

Denizli’nin Çameli ilçesinde aylar öncesine kadar balık avlanan yapay göletler, kuraklıktan dolayı susuz kaldı. Yaklaşık 7 metre derinliğindeki gölete giren vatandaşlar, 4 bine yakın balığı çamurun içinden çıkartarak kurtardı.

Ölmekten kurtarılan balıklar, tarlalarda balık tutulan diğer havuzlara bırakıldı. Kurtarılan balıkların havuza atıldığını duyan amatör balıkçılarda havuzlara ekmek atarak balıkların beslenmesine yardımcı oldu. Kuruyan kanal içinde solungaçlarına çamur dolan binlerce balığın öldüğü görüldü.

 

 

DenizliÇameli ilçesi4 bin balığı kurtardılar

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