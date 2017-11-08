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Suudi prenslerin tutulduğu 'dünyanın en lüks hapishanesi'

08 Kasım 2017 20:21

Ritz-Carlton, "Dünyanın önde gelen destinasyonlarında unutulmaz deneyimler sunan lüks konaklama" sloganıyla yola çıkan bir oteller zinciri... Sayısız devlet başkanı, başbakan ve farklı ülkelerin kraliyet aileleri Ritz-Carlton otellerinde konaklıyor. Ancak son gelen haberler, Ritz-Carlton'un Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki lüks otelinin 'altın kafese' dönüştürüldüğü yönünde... ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamasından sadece birkaç ay sonra, Ritz-Carlton Riyad oteli, gözaltına alınan 11 Suudi prensinin tutulduğu yer haline geldi ve otele 'Dünyanın en lüks hapishanesi' lakabı takıldı.

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