Suudi prenslerin tutulduğu 'dünyanın en lüks hapishanesi'

Ritz-Carlton, "Dünyanın önde gelen destinasyonlarında unutulmaz deneyimler sunan lüks konaklama" sloganıyla yola çıkan bir oteller zinciri... Sayısız devlet başkanı, başbakan ve farklı ülkelerin kraliyet aileleri Ritz-Carlton otellerinde konaklıyor. Ancak son gelen haberler, Ritz-Carlton'un Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki lüks otelinin 'altın kafese' dönüştürüldüğü yönünde... ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamasından sadece birkaç ay sonra, Ritz-Carlton Riyad oteli, gözaltına alınan 11 Suudi prensinin tutulduğu yer haline geldi ve otele 'Dünyanın en lüks hapishanesi' lakabı takıldı.