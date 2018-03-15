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Suudi Prens Londra Havalimanı'nda intihar etti

15 Mart 2018 14:57

Suudi Prens Bandar bin Khalid bin Abdulaziz'in, İngiltere'nin başkenti Londra Uluslararası Havalimanı'nda balkondan atlayarak intihar ettiği açıklandı. Sözcü'de yer alan habere göre, Arap basınında yer alan haberlerde İngiliz yetkililer tarafından sınırdışı edilmek istenen Suudi Prens, Bandar bin Khalid bin Abdulziz, Londra Uluslararası Havalimanı'nda balkondan atlayarak intihar etti. 12 Mart'ta yaşandığı açıklanan intihar Suudi yetkililer tarafından da doğrulandı. Prensin daha önce Suudi yetkililer tarafından ülkeye dönme çağrısı aldığı ancak reddettiği ifade ediliyor. Suudi yetkililer olayla ilgili detay vermekten kaçındı.

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