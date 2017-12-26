Suudi kanalında Osmanlı eleştirisi: Geri kalmışlık, açlık, korku, katliam sadece onların yönettiği ülkelerde hüküm sürdü

Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında canlı yayına yapılan tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatına konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahreddin Paşa'ya geldi Cumhuriyet'in haberine göre, Medine'nin koruyucusu Fahreddin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi bir siyasi analist sahip çıktı. "Osmanlı sömürgeciydi" diyen Amid El-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu iddia etti. Osmanlı yönetimindeki Arap topraklarında büyük felaket zincirlerinin yaşandığını iddia eden El Şehri, "Fahreddin Paşa, Araplara karşı terör eylemlerini organize eden kişilerin başında geliyor." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta BAE Dışişleri Bakanı Medine Orduları Komutanı Fahreddin Paşa'ya ilişkin tepki çeken bir paylaşımında bulunmuştu.