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Suudi din adamının sözleri yeniden gündemde: Şeriata göre 'Mickey Mouse' öldürülmeli

26 Kasım 2017 16:07

Suudi Arabistan’da din adamı Şeyh Muhammed Munajid, Mickey Mouse’ın şeytanın askeri olduğunu ileri sürerek ölmesi gerektiğini savundu. 2009 yılına ait görüntülerde, farelerin şeytanın askeri olduğunu ifade eden din adamı Şeyh Muhammed Munajid, bu nedenle Mickey Mouse’ın da ölmesi gerektiğini savundu. Tom ve Jerry karakterlerinin de aynı tehlikeyi teşkil ettiğini söyleyen Şeyh Muhammed Munajid, “Fare şeytanın askerlerinden biridir. Onun tarafından yönlendirilir. Bir fare bir tenceredeki yemeğe dokunur ise onu dökmek gerekir. Sıvı gıdalarda da aynı durum geçerli.” dedi.

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