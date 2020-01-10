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Suudi Arabistan'a kar yağdı

10 Ocak 2020 17:50

Suudi Arabistan'ın kuzeyinde Ürdün sınırına yakın olan Tebük bölgesinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı.

Beyaz örtüyle kaplanan ülkede kar yağışına karşı önlemler alındı. Yerel kaynaklar, özellikle Jabal el Lawz dağı ve Hakl şehri gibi yerlerde kar yağdığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Meteoroloji ve Çevre Koruma Genel Otoritesi yaptığı açıklamada, “Yağmur bulutu aktif olarak ülkenin doğu ve güneybatı dağlık bölgelerine devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Tebük'teki Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgenin bazı kuzey kesimlerinde kar yağışı esnasında olabilecek risklere karşı hazırlıklı olmaya ve kapsamlı bir acil durum planı hazırlaya çağırdı. Sivil Savunma Müdürlüğü, vatandaşlara dışarı çıkmamaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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