Süt üreticileri tepkili: "Doymak bilmeyen aç gözlüler şükretsin; yazıklar olsun size"

Ulusal Süt Konseyi’nin 30 Nisan'da toplanarak süt fiyatını artıracağı yönündeki beklenti gerçekleşmedi. Konya’da üreticilik yapan Hacı İyilik, “USK’nın süt fiyatını her açıklamadığı gün biz litre başı 2 lira zarar ediyoruz” diye tepki gösterdi. İzmirli üretici Mehmet Kani, "Bu işletmenin elektrik faturası 3 aydır ödenmiyor. Bütün faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz, sütten para kazanarak değil" dedi.



ANKA Haber Ajansı'ndan Dilan Kutlu'nun haberine göre Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) 30 Nisan'da toplanarak süt fiyatını artıracağı yönündeki beklenti gerçekleşmedi. Konya’da üreticilik yapan Hacı İyilik, “USK’nın süt fiyatını her açıklamadığı gün biz litre başı 2 lira zarar ediyoruz” diye tepki gösterdi. İzmirli üretici Mehmet Kani, "Bu işletmenin elektrik faturası 3 aydır ödenmiyor. Bütün faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz, sütten para kazanarak değil" dedi.

Ulusal Süt Konseyi’nin 30 Nisan’da toplanarak süt fiyatını artıracağı yönündeki beklenti aradan 6 gün geçmesine karşın gerçekleşmedi. Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri ve Ulusal Süt Konseyi, en son 18 Mart’ta çiğ süt fiyatını belirlemek için toplanmış ve 1 Nisan 2022’den geçerli olmak üzere 1 TL süt prim desteğiyle birlikte çiğ sütün litre fiyatını 5.70 TL’ye çıkardığını duyurmuştu.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu ise kendilerine gelen duyumlara göre USK’nın 15 Mayıs’ta toplanacağını söyledi.

Süt üreticileri, yaşadıkları sıkıntıyı ANKA Haber Ajansı'na anlattı:

Hacı İyilik (Konya): Mayıs ayı için açıklanması gereken süt fiyatımız hala açıklanmadı. Geçen aylarda açıklanan 5,70 liralık fiyat maliyetlerimizin çok altında. Şu anda süt üreticisi zararına üretim yapıyor. Bugüne kadar bekledi bahara çıktı ama maliyetlerimiz yüzde 300 arttı. Paritemize göre olması gereken fiyat 8 lira ama fiyatımız şu an 5 lira 70 kuruş. Fabrika bizden nakliye ücreti kesiyor. Bizim elimize geçen para 5 lira 30 kuruş. USK’nın her açıklamadığı gün biz litre başı 2 lira zarar ediyoruz. Bunu açık açık söylüyorum. Bu fiyatın hemen acilen açıklanması lazım. Bir de USK fiyat açıkladıktan 15-20 gün sonra yeni fiyatlar devreye geçiyor. Yeni açıklanacak fiyatın 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olması lazım.





"Kim şükredecek, doymak bilmeyen 5'li çete mi şükredecek, yazıklar olsun size"

Mehmet Kani (İzmir Kiraz): 1 litre sütün maliyeti 8 lira. Bizden alınan ücret (satış ücreti) 5 lira 70 kuruş. Vergileri çıkar 5 lira 40 kuruş. Sütün maliyeti olmuş 8 lira. Marketlerde olmuş 16 lira. Ondan sonra halinize şükredin diyorlar. Ayda 2 bin lira para girmiyor bu eve. Nasıl şükredelim? Siz bir iftar yemeği düzenlediniz, bir kişinin önünde en az 35-40 tabak yemek var. Bizim ömrü hayatımız boyunca önümüzde 2-3 çeşit yemekten fazla olmadı. Sayın karar vericiler kim şükredecek? Doymak bilmeyen 5'li çete mi şükredecek, yazıklar olsun size. Sütten para kazanma işi bitti. Bu işletmenin elektrik faturası 3 aydır ödenmiyor. Sizin oturduğunuz yerde her şey toz pembe. Oturmuşlar iftar sofrasına bir kişinin önünde 35 tabak yemek görünüyor. Sonra şükürsüz bir toplum oluşmuş. Doymak bilmeyen aç gözlüler şükretsin. Doymak bilmeyen aç gözlüler şükretsin.