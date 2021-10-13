Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı, su içtikten sonra kapattı

Kenya’da susayan ineğin yakınlarındaki çeşmeyi boynuzunu kullanarak açarak su içmesi sosyal medyada gündem oldu.



Doğu Afrika’da yer alan Kenya’da susayan ineğin boynuzunu kullanarak açtığı çeşmeden su içtiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ineğin susuzluğunu giderdikten sonra çeşmeyi kapatması üzerine ise ineğin çoğu insandan daha akıllı olduğunu ifade etti. Bazı kullanıcılar ise, ineğin suyun değerini insanlardan daha iyi bildiğini aktardı.