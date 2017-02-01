Survivor'daki kavganın montajsız görüntüleri yayınlandı

Survivor 2017'nin yayınlanan son bölümünde Serhat Akın ile Eser West arasında yaşanan tartışmanın montajsız görüntüleri yayınlandı. TV8 ekranında dün akşam yayınlanan kavga kısmen sansürlenmişti. Acunn.com sitesinden yayınlanan görüntüler, kavganın montajsız haline ilişkin oldu. Furkan Kızılay oyunu kaybedince küfürlü konuşmuş sözleri sansürlenmişti. Yarışmacının sarfettiği sözler yeni videoyla ortaya çıkarken, Furkan Kızılay'ın kendisini yenen Sadin'e "Bağırma lan orangutan" dediği ve bu söz üzerine Gökhan'ın da Furkan'a tepki gösterip "Sana yakışıyor mu?" diyerek çıkıştığı görüldü. Eser West'in tavrına Serhat Akın da karşılık verince büyük bir kavga yaşandı. Eser'in "Aynı adaya düşünce görüşeceğiz" sözlerine Serhat Akın "Şimdi gel" diyerek meydan okudu. Furkan'ın ne dediği kameralara yansımazken Survivor adasında şimdiye kadarki en sert kavgayı çıkardı.