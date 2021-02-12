Survivor yarışmacısı Öykü Çelik, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu

12 Şubat 2021 08:47
Survivor ünlüler takımında yer alan oyuncu Öykü Çelik, hayat hikayesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.
Küçük yaşta anne ve babasının boşandığını anlatan Çelik, lise hayatını teyze ve eniştesinin yanında tamamladığını söyledi. Ketum biri olduğundan bahseden Çelik, "Sevdiklerinize sarılın" diyerek izleyicilere çağrıda bulundu.
TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Birçok dizi ve film projesinde rol alan 33 yaşındaki Öykü Çelik ise yarışmada hayat hikayesini anlatırken duygusal anlar yaşadı.
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