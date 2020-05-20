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'Survivor Evrim’in annesinden kızı için 'Beter ol' diyen Demet Akalın'a sitem!

20 Mayıs 2020 16:12

Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'in annesi Fatoş Keklik, kızı için 'Beter ol' diyen Demet Akalın'a Twitter üzerinden sitem etti ve 'Size hiç yakışmadı' dedi.

Sıkı bir Survivor takipçisi olduğu bilinen şarkıcı Demet Akalın, geçen gün yaptığı paylaşımla Gönüllüler Takımı’nda yarışan Evrim Keklik’in yarışma anındaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak “Gideceksin diye çok seviniyorum yemin ederim. Ağla, ağla beter ol” dedi.

Bunun üzerine Evrim’in annesi Fatoş Keklik, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Akalın’a sitem etti. Kalbi kırılan anne “Demet Hanım siz Türkiye’ye mâl olmuş bir sanatçısınız. Unutmayın ki sizin de bir kızınız var. Evrim için söylediğiniz sözler beni çok yaraladı. Size de hiç yakışmadı” dedi…

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