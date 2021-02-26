T24 LogoT24 Logo
Haberler

Survivor'da tansiyon yükseldi; ünlüler ve gönüllüler birbirine girdi

26 Şubat 2021 10:25

Dün akşam 35. yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor'da gergin anlar yaşandı. Ödül oyununda Doğan ve Dora arasından çıkan kavgaya Çağrı da dahil oldu. Bir anda ortalık karışınca ünlüler ve gönüllüler takımı erkekleri kavgayı ayırmak için mücadele etti.

TV8'de yayınlanan ve çekimleri Dominik'te süren Survivor 2021'de ünlüler ile gönüllüler arasındaki mücadele devam ediyor. Yemek ödülünü kazanmak için mücadele eden ünlüler ve gönüllüler arasında tansiyon yükseldi.

Survivor'da her hafta takım kaptanları yapılan oylama ile belirleniyor. Ünlüler takımında Barış, sezon başından beri yaptığı kaptanlığı artık yapmak istemediğini belirtmişti. Son bölümde yapılan oylamada ünlüler takımında oyların çoğunu alarak kaptan seçilen isim İsmail Balaban oldu. Gönüllüler takımında ise oylama sonucunda Yunus Emre Karabacak kaptan oldu.

İki takım, verilen nefis ödülü kazanmak için mücadele etti. Oyunun başında farkı ünlüler açtı fakat geriden gelen gönüllüler tek tek farkı kapattı ve öne geçmeyi başardı. Skorda 8-7 ünlüler önde olduğu sırada parkura çıkan Berkay ile Doğan arasındaki karşılaşma sonrasında tartışma çıktı. Doğan, son atışı yapıp sayıyı aldığı zannederek sevinmeye başladı. Dora "Sen neye seviniyorsun?" sözüne karşılık Doğan "Senlik gram bir şey yok oğlum!" diyerek cevap verdi.

Bunun üzerine Dora "Sen kime oğlum diyorsun?" diyerek Doğan'ın üzerine yürüdü. Çağrı ise ikiliyi ayırmaya çalışırken, bir anda kendisi de kavganın tarafı oldu ve tartışma iyice büyüdü. Sinirden çılgına dönen Çağrı'yı ise İsmail Balaban güçlükle sakinleştirdi.

survivorkavgatv8acunünlülergönüllüler

Diğer Videolar

Dış Politikayla İçli Dışlı | "ABD Karadeniz'de gerilimi düşürmek istiyor; Montrö'nün önemi Ukrayna krizinde bir kez daha görüldü"

Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Samuray: Bolluca Kız Öğrenci Yurdu'nu eylül-ekime bitirmeyi planlıyoruz, bağışçılarımızın katkılarını bekliyoruz

Parkta polisin uyardığı vatandaş: Hanım 'temizlik yapıyorum' diye evden kovuyor

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

Esnaf, Babacan'a dert yandı: "Kan ağlıyoruz; ekmek parası dahi bulamıyoruz"

CHP'nin Niğde il binasına bu kez ‘128 nerede?’ pankartı asıldı: "Buna da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: İktidara ‘güven’ aşımı kendini belli etmeye başladı, İktidar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Kimse niyet okuyuculuğuna...

AKP'nin 'Z kuşağı' planı: İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas...

Sözcü yazarı Zeyrek: Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Kanal İstanbul...

Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24