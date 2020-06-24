Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti!

Yarışmacı Sercan, Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde adının aşk dedikodularına karıştığı Nisa'nın kendisine yazdığı romantik notları ifşa etti. Çantasında sakladığı notlarla ilgili konuşan Sercan, "Akşam oyunlarında dolunay da olunca hep bakışlarımız o yönde oluyordu. 'Beni düşün' diyerek. Gizli buluştuğumuzda da onu söylemişti" dedi.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan'ın Nisa'yı eleme potasına çıkarması ikili arasında gerginliğe neden oldu. Ada konseyinde konuşan Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Çantamda notlar var. Cemal Can da buna şahit" dedi. Sercan, dün akşam yayınlanan bölümde Nisa'nın kendisine verdiği notları gösterdi.

Çantasındaki romantik notları ifşa etti

Bu gelişmelerin ardından Survivor'un dün akşam ekrana gelen 116. bölümünde ise Sercan Yıldırım, Nisa'nın kendisine gönderdiği romantik notları gösterdi. Nisa'nın 'Hep orada' yazdığı kağıdı ve doğum gününde çizdiği resmin olduğu kartı gösteren Sercan, "Ben hiç bir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiç bir zaman tek taraflı olmadı" dedi.

Survivor’da yaşanan son gelişmelerin konuşulduğu Survivor Panorama’da canlı yayına Acun Ilıcalı katıldı ve Sercan ile Nisa arasındaki gerilim hakkında önemli detaylar aktardı.

Ilıcalı, ”Söylenecek tek bir şey var, prodüksiyon olarak uzatmak istemediğimiz bir konu. Konuyu kapadık ama ilerki dönemde bununla ilgili bir tansiyon yükselmesi başladı. Tekrar gündeme geldi. Bizle uzaktan yakından alakası yok. Bizden vermememiz beklenmesin. Bazı konularda mümkün olduğu kadar yarışmacılarımızı koruyoruz ve her şeyi yansıtmıyoruz. Orada konu Nisa’nın Sercan’a karşı ‘İntikam alıyor’ demesi. Bir şekilde tansiyon yükselmiş. Bana kalırsa Sercan’ın Nisa’yı eleme adayı gösterme nedeni tatmin edici değildi. Bu sebepten tatmin olmayınca Nisa ‘İntikam alıyor’ dedi. İkisinin de konuşmalarının yüzde 70’ini yayınlamıyoruz. İkisi de bizim için çok değerli bir yarışmacı. Bizim şu anki düşüncemiz, ortada buğulu bir durum var. Seyircinin takdiri her şey” ifadelerini kullandı.