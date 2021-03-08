Survivor'da "Karaktersizsin" kavgası; Barış Özbek ve Doğan Keser birbirine girdi!

Survivor 2021, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Ünlüler adasında kavga

9. haftanın dokunulmazlık oyunları oynandı ve 2 oyunu da kaybeden gönüllüler takımı 3 eleme adayı çıkardı. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde ise her iki takım bu defa ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Ancak fragmana göre oyundan sonra ünlüler takımında sinirler gerildi. Ünlüler takımı kampında Doğan Keser'in "Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı?" sözleri karşısında Barış Özbek çok sinirlendi.

Barış Özbek, Doğan Keser'in üzerine koşuyor

Arkadaşlarının tutmakta zorlandığı Barış Özbek'in "Ne karakterinden konuşuyorsun? Karakterden konuşma seni var ya..." sözleri karşısında ise Doğan Keser "Karaktersizsin oğlum sen" karşılığını verdi. Bu söz sonrası çılgına dönen Barış, kendisini tutan takım arkadaşlarından kurtularak Doğan'a saldırmak için koşmaya başladı. Tartışmalarda her türlü temasın yasak olduğu Survivor 2021'de ne olacağı ise yeni bölümde belli olacak.