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Survivor'da finale günler kala sakatlık; hastaneye kaldırıldı

02 Temmuz 2020 12:34

Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanında kaptanlık oyunu için mücadele eden yarışmacılardan Yasin Obuz, parkurda düşüp dizinden sakatlanıyor. Yasin Obuz'un müdahale için ambulansa alındığı görülüyor. 

TV8'de ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2020, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali nedeniyle dün ekrana bir günlük ara verdi. Survivor'un 124. yeni bölümü 2 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak. 14 Temmuz'da final yapacak olan Survivor 2020'de Nisa'nın elenmesinin ardından kalan 6 yarışmacı kaptanlık oyununda mücadele edecek. Yasin ise oyun esnasında sakatlanıyor.

Yasin, Barış, Elif, Sercan, Berkan ve Cemal Can, Survivor'da bu hafta takım kaptanları olmak ve yeni takımları seçmek için yarışacak. Zorlu parkurda mücadele eden Yasin Obuz, ıslak zeminde kayarak ayağından sakatlanıyor. Yasin'e ilk müdahaleyi Doktor Ulaş yapıyor. Yasin, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Yasin'in sakatlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.

 

 

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