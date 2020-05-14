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Survivor'da elenenler ve ekibin bir kısmı Türkiye'ye döndü; karantinaya alınacaklar

14 Mayıs 2020 18:00

Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibinin bir kısmı, yarışmadan elenenler ve bölgedeki Türkler, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Türkiye'ye dönenler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait (KYK) yurtta 14 gün karantinada tutulacak.

Survivor'da elenen isimler ile programda görev alan bir grup kişi ve bölgedeki Türk vatandaşları, THY’ye ait uçakla İstanbul’a geldi.

Survivor'dan elenen ve yurda dönen yarışmacılar arasında; Meryem Kasap, Ceyhun Jay, Aşkım Burçe, Burak Yurdugör, Parviz Abdullayev, Ezgi Hocaoğlu, Gizem Birdan ve Ersin Korkut bulunuyor.

Acun Ilıcalı, Küba'da, Bahamalar'da, Karayip Adaları'nda, Cayman Adaları'nda mahsur kalan Türkleri özel uçağı ile Dominik'te toplamıştı.

Acun ılıcalı dönmedi

Acun Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı açılamada Türkiye’ye dönmeyeceğini söylemişti.

Ilıcalı, “Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı” ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

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