T24 LogoT24 Logo
Haberler

Survivor'da duygusal anlar; babası, Cemal Can'ın dizindeki yaraları öptü

14 Temmuz 2020 11:26

Survivor finalisti Cemal Can Canseven, dün aylar sonra ailesi ve yakın dostu Danla Bilic'le buluştu. Duygusal anların yaşandığı kavuşma görüntülerine Cemal Can'ın dizindeki yaraları öpen babası damga vurdu.

Survivor 2020 finalinin ilk günü İstanbul'da Galataport'ta yapıldı. Canlı yayında ekrana gelen Survivor finaline sadece eski yarışmacılar ile finale yükselen Cemal Can, Yasin ve Barış'ın aileleri alındı. Aylar sonra aileleriyle görüşen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

Dominik'ten 14 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul'a gelen finalistler, ayaklarının tozuyla canlı yayında finale katıldı. Cemal Can, aylardır görüşemediği ailesiyle bir araya geldi. Buluşma esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Can, duygusal anlar yaşadı. Cemal Can'ın babası ise oğlunun bacaklarındaki yara izlerini öptü.

 

 

ETİKETLER

demal cancemal can cansevendanla bilicsurvivordominik

Diğer Videolar

YKS'de ilk bine girdi, öğretmeninin tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi Elsy, polis operasyonuyla kurtarıldı

Çin'de restoran çöktü: 13 ölü

Aracında altın dolu poşet bulan vatandaş: Kahraman ilan edenler de var, keriz diyenler de var

Yavru köpeklerin kulaklarını kestiler!

Sokak ortasında pompalı dehşeti; aracın içine defalarca ateş edip kaçtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Beyaz Show, 2 yıl aradan sonra yeni kanalında ekranlara geri...

Reynmen, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı...

"Sadece Malatya’da 28 ölüm varken, Türkiye genelinde 18 ölüm vakası...

Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24