Survivor'da duygusal anlar; babası, Cemal Can'ın dizindeki yaraları öptü

Survivor finalisti Cemal Can Canseven, dün aylar sonra ailesi ve yakın dostu Danla Bilic'le buluştu. Duygusal anların yaşandığı kavuşma görüntülerine Cemal Can'ın dizindeki yaraları öpen babası damga vurdu.

Survivor 2020 finalinin ilk günü İstanbul'da Galataport'ta yapıldı. Canlı yayında ekrana gelen Survivor finaline sadece eski yarışmacılar ile finale yükselen Cemal Can, Yasin ve Barış'ın aileleri alındı. Aylar sonra aileleriyle görüşen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

Dominik'ten 14 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul'a gelen finalistler, ayaklarının tozuyla canlı yayında finale katıldı. Cemal Can, aylardır görüşemediği ailesiyle bir araya geldi. Buluşma esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Can, duygusal anlar yaşadı. Cemal Can'ın babası ise oğlunun bacaklarındaki yara izlerini öptü.