Survivor'da Cemal Can'ın şampiyon ilan edildiği anlar... 'Sosyal mesafe' unutuldu!

Survivor'da son şampiyon Cemal Can Cansever oldu. İstanbul Galataport'ta düzenlenen Survivor 2020 finalinde Cemal Can ve Barış Murat Yağcı karşı karşıya geldi. SMS oylamasına çıkan ikiliden en çok oyu alan Cemal Can, Survivor 2020 şampiyonu oldu. Yarışmacılar ve seyircilerin maskesiz bir halde sosyal mesafe kuralına uymamaları ise dikkat çekti.

Yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 200 bini aştığı, ölü sayısının 5 bin 382 olduğu Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tüm uyarılarına rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz görüntüler gelmeye devam ediyor.

Dün akşam sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı Survivor 2020 finalinde yarışmacıların ve ailelerinin de bulunduğu alanda hiç kimsenin maske takmaması ve yan yana olması sosyal medyada büyük tepki çekti.