T24 LogoT24 Logo
Haberler

Survivor'da Cemal Can'ın şampiyon ilan edildiği anlar... 'Sosyal mesafe' unutuldu!

15 Temmuz 2020 12:04

Survivor'da son şampiyon Cemal Can Cansever oldu. İstanbul Galataport'ta düzenlenen Survivor 2020 finalinde Cemal Can ve Barış Murat Yağcı karşı karşıya geldi. SMS oylamasına çıkan ikiliden en çok oyu alan Cemal Can, Survivor 2020 şampiyonu oldu. Yarışmacılar ve seyircilerin maskesiz bir halde sosyal mesafe kuralına uymamaları ise dikkat çekti. 

Yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 200 bini aştığı, ölü sayısının 5 bin 382 olduğu Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tüm uyarılarına rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz görüntüler gelmeye devam ediyor.

Dün akşam sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı Survivor 2020 finalinde yarışmacıların ve ailelerinin de bulunduğu alanda hiç kimsenin maske takmaması ve yan yana olması sosyal medyada büyük tepki çekti.

 

 

ETİKETLER

cemal cancemal can canseversurvivorfinalşampiyongalataport

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ağustos 2020

YKS sonucunu öğrenen baba ve kızının sevincine, üniversite de dahil oldu: "Hoşgeldiniz"

Hayvan SOS | Yere atılan maske martının ayağına takıldı, martı direğe asılı kaldı

Japonya'da uçan otomobilin ilk test sürüşü başarılı oldu

YKS'de ilk bine girdi, öğretmeninin tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi Elsy, polis operasyonuyla kurtarıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Devlet Bahçeli Köprüsü'ne 700 milyon liralık kaynak...

Anadolu Ajansı'ndan, "Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kadir Mısırlıoğlu'nu eleştirirken önündeki...

Marvel dünyasının 'Black Panther'ı Chadwick Boseman, 43 yaşında hayatını kaybetti...

Bahçeli, isminin verilmesi planlanan ve 700 milyon liralık kaynak ayrılan...

Neuralink: Elon Musk, beynine ufak bir bilgisayar çipi yerleştirilen domuz...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24