Survivor'da Acun Ilıcalı'nın uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre, oyundan ihraç edildi

Survivor 2020'nin yayınlanan 94. bölüm fragmanında Yunus Emre ve Berkan oyun esnasında tartıştığı ve araya giren Acun Ilıcalı'nın uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan diskalifiye ettiği görüldü.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin bugün ekrana gelecek olan 94. bölüm fragmanı yayınlandı. Gergin geçen oyun sırasında Yunus Emre ile Berkan arasında tartışma yaşanıyor. Tartışmanın büyümemesi için araya giren Acun Ilıcalı, tavırlarından rahatsız olduğu Yunus Emre'yi oyun alanından dışarı çıkartıyor.

"Kötü kelimeler kullanamazsın"

Agresif tavırlarından dolayı birçok kez Ilıcalı tarafından uyarılan Yunus Emre, Berkan'la tartışırken "Senin gibi efendileri ben iki parmağımda cebimden çıkarıyorum" diyor. Bu sözlerden sonra sinirlerine hakim olamayan Ilıcalı, "Yunus Emre dikkatlice beni dinle. Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kötü kelime kullanamazsın. Bunu anlamıyor musun sen?" diyerek yarışmacıyı uyardı. Ancak Yunus Emre'nin bu uyarı karşısında gülmesi Acun'u kızdırıyor. Ilıcalı, "Hiç anlamış gibi değilsin. Anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun" diyerek Yunus Emre'yi oyundan ihraç ediyor.