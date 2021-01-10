Survivor'da Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şekli sosyal medyada gündem oldu

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler adaya ayak basarken, televizyoncu Acun Ilıcalı 'nın adaya gelişi sosyal medyada gündem oldu. Ilıcalı adaya köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla geldi.

Survivor 2021 başladı. Ünlüler ve Gönüllüler'in yarıştığı Survivor programına her yıl farklı bir giriş yapan Acun Ilıcalı'nın adaya nasıl geleceği Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyordu. Bir rutin haline gelen bu durum yine sosyal medyanın medyada gündem oldu.

Önce motosiklete binen ve ekibini yoldan alan Ilıcalı daha sonra köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla sosyal medyaya damga vurdu. Innespace Seabreacher olarak bilinen deniz aracı bir yunusun hareketini taklit etme kabiliyetine sahip.