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Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

11 Şubat 2022 11:14

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. 

Acun Ilıcalı'nın RTÜK kuralları gereği televizyonda yayınlanamadığını söylediği kavganın görüntüleri dijital platformda yayınlandı. Kavgada Hikmet Tuğsuz'un kıyafetlerinin yırtılması ve Yunus Emre'nin ifadeleri dikkat çekti.

Ada konseyinde ise yaşanan bu tartışmanın ardından Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye diskalifiye uyarısı yapmış ve "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" demişti. Kavganın ardından Yunus Emre'ye 2, Hikmet'e ise bir ödülden yararlanmama cezası aldı. 

Ilıcalı, RTÜK kuralları gereği Yunus Emre ve Hikmet arasındaki fiziki müdahalenin televizyonda yayınlanamadığını söyledi.

 

Survivor All Star'da çıkan kavgaHikmet ve Yunus Emre kavgası

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