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Survivor 2021'in gönüllüler takımı açıklandı

04 Ocak 2021 09:00

Survivor Türkiye 2021'in ikinci tanıtımı yayınlandı. 

Survivor'un Youtube hesabından yayınlanan videoda yarışmada ünlülere karşı yarışacak olan gönüllüler takımı tanıtıldı. Tanıtım videosunda daha önce sunuculuğuyla tanınan Hanzade de gönüllüler takımında yer aldı. Hanzade, kendini "Yıllar önce sundum. Bu sene yarışıyorum. Aradaki farkı siz de göreceksiniz" sözleriyle tanıttı. 

Ünlüler - Gönüllüler formatında düzenlenecek ve yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan ikilisinin sunacağı Survivor 2021'in ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ünlüler takımının kadrosunda ise İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Can, Hayrettin, Barış Özbek, Merve Aydın (Basketçi), Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal yer alıyor. 

 

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