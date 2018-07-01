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Survivor 2018'in kazananı belli oldu!

01 Temmuz 2018 19:55

Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu yılın şampiyonu gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte açıklandı ve bir yarışma büyük bir mutluluğa ulaştı. Zorlu günler geçiren yarışmacılar finale kalabilme adına son ana kadar mücadele etmişlerdi. Dörtlü finalde Anıl, Hilmicem, Nagihan ve Adem yer almıştı. Yapılan oylamalarla birlikte Anıl ve Hilmicem son ikiye kalamadı ve Survivor'da elenen isimler oldu. Adem ve Nagihan arasında yapılan şampiyonluk oylamasının ardından Survivor 2018'in şampiyonu Adem oldu.

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