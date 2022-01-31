Sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'a konan leylek uçmayı bıraktı; her yere yürüyerek gidiyor, çöp topluyor

Zaman zaman sahil gezintisine çıkan leylek, vatandaşlarında yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Artık her yere yürüyerek giden ve şehrin maskotu haline gelen leylek, vatandaşlarla fotoğraf çekiliyor ve rahat rahat insanların ellerinden yem yiyebiliyor.
''Çocuklardan kaçmıyor, insanlara alışmış’'
Cevdet Avşar isimli vatandaş, “Bir saattir seyrediyoruz. Çocuklardan kaçmıyor. Çöpleri topluyor bu tarafa getiriyor. Hayvan, insanlara alışmış. Uçmuyor çocukların ilgisini çekiyor. Çocukların eğlencesi haline geldi. Çok güzel bir hayvan” diye konuştu.
Kaynak: İHA