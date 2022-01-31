Sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'a konan leylek uçmayı bıraktı; her yere yürüyerek gidiyor, çöp topluyor

Cevdet Avşar isimli vatandaş, “Bir saattir seyrediyoruz. Çocuklardan kaçmıyor. Çöpleri topluyor bu tarafa getiriyor. Hayvan, insanlara alışmış. Uçmuyor çocukların ilgisini çekiyor. Çocukların eğlencesi haline geldi. Çok güzel bir hayvan” diye konuştu.

Kaynak: İHA