T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'a konan leylek uçmayı bıraktı; her yere yürüyerek gidiyor, çöp topluyor

''Çocuklardan kaçmıyor, insanlara alışmış’'

31 Ocak 2022 16:45

Yaklaşık 9 ay önce sürüsünden ayrılarak Tekirdağ’a konan leylek, uçmayı 'unuttu'. Geçen yıl çeşitli badireler atlattıktan sonra sürüsünden ayrılarak Tekirdağ’a konan leylek, Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sahilde ve şehir içindeki esnafın sahip çıkarak, yem verdiği leylek şehir hayatına iyice alışarak adeta uçmayı 'unuttu'.
 
Zaman zaman sahil gezintisine çıkan leylek, vatandaşlarında yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Artık her yere yürüyerek giden ve şehrin maskotu haline gelen leylek, vatandaşlarla fotoğraf çekiliyor ve rahat rahat insanların ellerinden yem yiyebiliyor.

''Çocuklardan kaçmıyor, insanlara alışmış’'

Cevdet Avşar isimli vatandaş, “Bir saattir seyrediyoruz. Çocuklardan kaçmıyor. Çöpleri topluyor bu tarafa getiriyor. Hayvan, insanlara alışmış. Uçmuyor çocukların ilgisini çekiyor. Çocukların eğlencesi haline geldi. Çok güzel bir hayvan” diye konuştu.
 
Kaynak: İHA
leylektekirdağ

Diğer Videolar

Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Ukraynalılar, Rusların yaptığı yardımları ateşe verdi

Rus kozmonot kıyafet rengini değiştirdi

Çarptığı araç, yoldan çıkıp takla attı

Bursa'da halk otobüsünde maske tartışması

Ankara'da markette tekmeli, yumruklu kavga kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24