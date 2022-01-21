T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araç bomba gibi patladı

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor

21 Ocak 2022 12:07

İsrail’de sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araçta patlama meydana geldi.

İsrail’in Rişon LeTsiyon kenti yakınlarındaki Nes Ziona’da içinde sürücüsünün de bulunduğu bir araç bomba gibi patladı. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan patlamanın ardından, 57 yaşındaki sürücünün araçtan topallayarak indiği görüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen hafif yaralı sürücü daha sonra Kaplan Sağlık Merkezi'ne sevk edildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. 

 

araç bomba gibi patladıisrailisrail patlayan araç

Diğer Videolar

12 katlı binanın istinat duvarında oluşan çatlaklar endişelendirdi

Belediye işçileri kaldırımdaki buzları horon eşliğinde kırdı

Sarıyer'de bir kişi araca bağladığı iple kayak yaptı

Kievliler metro istasyonlarında yaşamlarına devam ediyor

Şişli'deki caddede kayakla kaydı

Cemal Enginyurt’tan kar altında zam protestosu: Gideceksiniz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24