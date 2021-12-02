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Sürücü, yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt atık işçisine böyle yardım etti

Aracın yardımı ile yokuşu çıkan kağıt atık işçisi, yol kenarında dinlenmek için durdu

02 Aralık 2021 08:49

İstanbul Başakşehir'de dik yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti. Sürücünün kağıt atık işçisine yardım ettiği anlar görüntülere böyle yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde yaşandı. Dik bir yokuştan çıkmakta zorlanan kağıt atık işçisinin yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti. Bir anda duran sürücü, önünde giden kağıt toplayıcısına aracıyla verdiği destekle yokuşu çıkmasına yardım etti.

Yokuşun bir kısmını aracın yardımı ile çıkan kağıt atık işçisi, yol kenarında dinlenmek için dururken, sürücü ise yoluna devam etti.

Başakşehirİstanbulkağıt atık işçisine yardım etti

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