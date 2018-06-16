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Suruç'ta öldürülen Şenyaşarların annesi: Oruçluydular, açtılar, nasıl toprağa koyarlar onları…

16 Haziran 2018 22:56

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde esnaf ziyareti yapan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, bölgedeki esnaf arasında çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kavgada öldürülen Celal ve Adil Şenyaşar kardeşlerin annesi, oğullarının cenaze töreninde Kürtçe ağıtlar yaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Milletvekilimizin kardeşini öldürenler PKK'lı, HDP'liydi” şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, “Erdoğan bize iftira ediyor” diyen annenin cenazede yaktığı Kürtçe ağıt şöyle:“2 cenazeyi nasıl kaldıracağım. Kadirim, annesinin güzeli, kurban olduğum… Oruçluydular, açtılar, nasıl toprağa koyarlar onları…”

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