Suruç'ta 5 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaklaşık 5 bin dönümlük ekili tarım arazisi, iddiaya göre tahliye kanallarının yetersizliği nedeniyle sular altında kaldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan DSİ Bölge Müdürlüğü Suruç ovasındaki tahliye sorunu ile ilgili yapım işinin ihale edildiğini ve çalışmalara başlandığını belirtti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tahliye kanallarının azlığı ve çoğunun da kullanılamaz halde olması nedeniyle ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığı iddia edildi. Dere yataklarının da atık su tahliyesine yetmediğini söyleyen tarla sahipleri, 5 bin dönüme yakın arazinin sular altında kaldığını ve çiftçilerin büyük bir zarara uğradığını iddia etti. İlçeye bağlı , Eskice, Küçüksergen, Büyüksergen, Ekili ve Pınarbaşı kırsal mahallelerinde tarım arazilerinin sular altında kaldığını söyleyen çiftçiler, çare olarak tarlalarını nadasa bırakmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.