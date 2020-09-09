T24 LogoT24 Logo
Haberler

Suruç'ta 5 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

Çiftçiler, çare olarak tarlalarını nadasa bırakmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

09 Eylül 2020 13:18

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaklaşık 5 bin dönümlük ekili tarım arazisi, iddiaya göre tahliye kanallarının yetersizliği nedeniyle sular altında kaldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan DSİ Bölge Müdürlüğü Suruç ovasındaki tahliye sorunu ile ilgili yapım işinin ihale edildiğini ve çalışmalara başlandığını belirtti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tahliye kanallarının azlığı ve çoğunun da kullanılamaz halde olması nedeniyle ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığı iddia edildi. Dere yataklarının da atık su tahliyesine yetmediğini söyleyen tarla sahipleri, 5 bin dönüme yakın arazinin sular altında kaldığını ve çiftçilerin büyük bir zarara uğradığını iddia etti. İlçeye bağlı , Eskice, Küçüksergen, Büyüksergen, Ekili ve Pınarbaşı kırsal mahallelerinde tarım arazilerinin sular altında kaldığını söyleyen çiftçiler, çare olarak tarlalarını nadasa bırakmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

 

ETİKETLER

ŞanlıurfaSuruç ilçesiKüçükköprüsular altında kaldıtarım alanı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ekim 2020

Antalya'da kadına şiddet; tokat attı, tepki gelince kaçtı!

"Çöl ve deve ile başlayan bir videonun gençlerde tutmayacağını göremeyen bir gençlik örgütü var"

Meral Akşener, abisinin ismini taşıyan parkın açılışında gözyaşlarını tutamadı

Ermenek'te hakları için eylem yapan maden işçilerinin arasından seslenen bir çocuk: Babam cebime 5 kuruş koyamıyor, hakkını verin

Kirazlıyaylalı kadınlar, 'doğa nöbeti'nde; "Mahkeme dilediğimiz gibi sonuçlanmazsa Ankara'ya yürüyeceğiz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aydınlı arıcılar: Arılar ‘Allah’ yazıp kovanı terk ediyor, sonumuz yaklaşıyor...

Otobüste ‘maske’ gerginliği; uyarılan yolcu dışarıya itildi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bir gecede 11 kez ilişkiye girmek mümkün mü?...

"Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?", "Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?"...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Erken seçim olabilir...

Erdoğan: Hollanda’daki milletvekili müsveddesi; haddini bil, faşizm bizim kitabımızda yok sizin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aydınlı arıcılar: Arılar ‘Allah’ yazıp kovanı terk ediyor, sonumuz yaklaşıyor...

Otobüste ‘maske’ gerginliği; uyarılan yolcu dışarıya itildi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24