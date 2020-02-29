Suriyelilerin 'sınır'da yaşamı; hava soğuk, çadır yok, sadece umut var

T24 Haber Merkezi

Türkiye sınır kapılarını açınca binlerce sığınmacı Edirne sınırına akın etti. Dünden beri Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasında bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren sığınmacılar soğukta, iptidai koşullarda sınırı geçmek için bekliyor.

Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara zaman gazla müdahale ediyor.

Kızılay gibi yardım kuruluşları da sığınmacılara çorba dağıtıyor.

Sığınmacılar ısınmak için ateş yakıyor, çadır olmadığı için yağmurdan korunmak için muşamba kullanıyor.

İhlas Haber Ajansı'na göre sığınmacılara yapılan yardımlar zaman zaman izdihama neden oluyor.

Bölgeye giden gazetecilerin aktardıklarına göre de gelen sığınmacılar arasında gençlerin sayısı daha fazla. Yaşlılar ve çocuklar da yok değil.

Sığınmacıların ısınmak için ateş yaktığı, daha yaşlı olanların da yerlerde oturduğu görülüyor.

Görüntüler: Tuğba Baykal/Suat Toktaş