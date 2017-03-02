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Suriyeli kız çocuğu, Başbakan Yıldırım'ı ağlattı

02 Mart 2017 20:29

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı’nda Suriyeli kız çocuğunun Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ şiiri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Amacımız Suriye’de kalıcı barışı sağlayacak siyasi çözümün getirilmesidir, BM’ye koalisyon ülkelerine ortak sorumluluk düşmekte. Dostlarımız şunu iyi bilmelidir ki hangi ad altında olursa olsun biz bunları iyi tanırız. Dostlarımız kiminle yola gideceklerine karar versinler. Ya Türkiye ile ya da terör örgütleriyle yollarına devam edecekler” açıklamasını yaptı.

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