Suriyeli kadın gözyaşları içinde anlattı: Çocuklarım için yaşamak istiyorum

Suriye'deki iç savaştan kaçıp, Adana'ya yerleşen iki çocuk annesi Ceylan D., birlikte yaşadığı M.S’nin bıçaklı saldırısına, babası ve ağabeyinin şiddetine maruz kaldığını iddia ederek şikayette bulundu. Demir, "M.S., bana zorla uyuşturucu hap içiriyordu. Şikayetimi çekmezsem beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyledi. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.



Ceylan Demir, eşi Ali T. ile 2011’de ülkesi Suriye'de çıkan iç savaştan kaçarak Adana’ya geldi. Çiftin burada iki çocuğu oldu. İddiaya göre, 2019’da Ali T.’nin Suriye’deki bazı akrabaları Adana’ya geldi. Ali T., akrabalarıyla Almanya’ya gitmeye karar verdi. Eşi Ceylan Demir’e Almanya’ya gittikten sonra onu ve çocukları da yanına alacağını söyleyen Ali T., daha sonra ailesini bir daha aramadı. Adana’da kalan ve maddi zorluk yaşayan Ceylan Demir, 8 ve 9 yaşındaki iki çocuğunu yurda yerleştirmek zorunda kaldı.

"Çıplak fotoğraflarımla şantaj yapıyordu"

İki senedir "M.S. tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını" söyleyen Demir, yaşadıklarını anlattı:

“Beni her türlü pisliğe bulaştırdılar. Babası ve ağabeyiyle eve kadın getiriyorlardı. Bana zorla uyuşturucu hap içiriyordu. Çocuklarımın gözü önünde defalarca tecavüze uğradım. Çıplak fotoğraflarımı çekmiş. Onlarla şantaj yapıyordu. 20 bin lira paramı alıp geri vermedi. ‘Seninle evleneceğim, ev alacağım’ diye kandırdı. Onun, babasının ve ağabeyinin hakkında şikayetçi oldum. O günden beri baskı yapmaya devam ediyor.”

"Çocuklarım için yaşamak istiyorum"

M.S.’nin geçen gün evini bastığını ve şikayetini geri çekmesi için ölümle tehdit ettiği iddia eden Demir, gözyaşları içinde, “Bir anda eve gelip üzerime atladı. Bıçakla bacaklarımı yaraladı. Şikayetimi geri çekmezsem beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyledi. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Ailem yanımda değil. Destek veren yok. İki senemi mahvettiler. Kimse ne yaşadığımı anlamıyor. Çok acı çekiyorum. Lütfen bana yardım edin” diye konuştu. (DHA)