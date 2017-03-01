Suriyeli genci darp edip, defalarca bıçakladılar!

Konya'da 21 yaşındaki Suriyeli Nureddin El Taha, kimlikleri hünez belirlenemeyen kişilerce 16 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Taha'nın bıçaklanma anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, 26 Şubat'ta saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde meydana geldi. Nureddin El Taha, cadde üzerinde yürüdüğü sırada yanına yanaşan otomobilden inen şüpheliler küfür ettikleri El Taha'yı kovalamaya başladı. El Taha, koşarken kepengi yarı açık durumda bulunan bir lokantanın kapısından içeri girmeye çalıştı. Kapıdan gireceği sırada Suriyeli genci yakalayan şüpheliler onu defalarca sırtından ve bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Taha'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Nureddin El Taha'nın darp edilip, bıçaklanma anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 3 şüpheli, Taha'yı bir işyerine sığınacağı sırada yakalıyor. Şüpheliler daha sonra Taha'yı bıçaklamaya ve demir sopalarla dövmeye başlıyor. Son olarak bir şüpheli Suriyeli gencin üzerine basıp, tekme atıyor. Şüphelilerin daha sonra bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.