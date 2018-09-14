Suriye ordusundan El Nusra'ya KikiChallenge

Sosyal medyada furyaya dönüşen KikiChallenge'a Suriye ordusunun askerleri de katıldı. İki asker, İdlib yolunda El Nusra üyelerine KikiChallenge yaparken görüntülendi. Suriye ordusunun Facebook sayfasında da yayımlanan videoda iki asker ağır silah yüklü cipte yol alıyor. Direksiyondaki asker, ‘Kiki, senin için geldik İdlib” diyor. Yolcu koltuğundaki asker, artık gelenek olduğu üzere hareket halindeki araçtan aşağı atlıyor. Cipin yanında şarkının sözlerine eşlik ederek dans eden asker, ‘KikiChallenge' dansının ‘binip sürme' ve ‘kalp' işaretlerini de sırasıyla yapıyor. ABD ve Britanya müzik listelerinde bir numara olan Drake'in ‘In My Feelings' şarkısı eşliğinde bu furyayı komedyen Shiggy başlatmıştı. Arabaların geçtiği yolun ortasında ‘In My Feelings' eşliğinde tuhaf bir dans yapan Shiggy'nin videoyu Instagram'da paylaşması, şarkının küresel hit haline gelmesine önemli rol oynadı. Kaynak: (DuvaR)