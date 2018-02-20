Suriye devlet televizyonu: Türkiye, Esad yanlısı milislerin Afrin'e girdiği bölgeyi vuruyor

inPaylaşın Reuters Haber Ajansı, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı güçlerin YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolğnde bulunan Afrin'e girdiği iddiasını aboneleri ile paylaştı. Reuters'ın Suriye yönetiminin müttefiki olan Hizbullah'ın askeri medya birimine dayandırdığı habere göre, rejime bağlı güçler, Nubul'un kuzeyindeki el Ziyara geçiş noktası üzerinden Afrin'e giriyor. Suriye devlet televizyonu TSK'ya bağlı uçakların, Suriye rejimine bağlı güçlerin Afrin'e girdiği bölgeyi bombaladığı iddiasını paylaştı.