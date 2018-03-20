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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Doğu Guta'da direksiyon başında

20 Mart 2018 15:06

Suriye yönetimi, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da muhaliflerle savaşan ordusunu ziyaret ettiği görüntüleri paylaştı. Yaklaşık 2 dakika uzunluğundaki videoda, Esad'ın aracıyla bölgede ilerleyişi ve bu sırada verdiği mesajlar da bulunuyor. Esad yolculuk sırasında "Geldiğimiz noktada herkes yeniden devletine döndü" ifadesini kullanıyor. Arabayı kendisi kullanan Esad'ın daha sonra ordu birimleri buluştuğu görüntüler kayıtta yer alıyor. Videonun ne zaman ve tam olarak nerede çekildiği belirtilmedi. Suriye ordusu, Pazar günü yaptığı açıklamada bölgenin yüzde 80'inin hükümet güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.

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